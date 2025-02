"Parole vergognose contro Presidente Mattarella". Così Matteo Ricci, europarlamentare Pd, in un post sui social. "Le parole della portavoce del Ministro degli Esteri russi contro il Presidente Mattarella sono vergognose. - afferma Ricci - Riflettere sugli sbagli passato, sottolineando i rischi che conflitti e violenza rappresentano per la democrazia, è quanto mai necessario per garantire un futuro di pace".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA