Ricci, il 26 febbraio in Turchia per parlare con i vertici Beko

L'europarlamentare dem Matteo Ricci, "grazie alle relazioni di Dario Nardella", andrà con lui "in Turchia il 26 febbraio per incontrare i vertici di Beko, perché in situazioni come questa è importante che le istituzioni siano presenti per dare una mano e tutelare il lavoro ed il territorio". Lo ha annunciato ieri l'eurodeputato, in merito alla vertenza di Beko Europe che coinvolge nelle Marche gli stabilimenti di Comunanza e Fabriano, durante la prima iniziativa del format "Un marchigiano alla porta. Ricci, in diretta sui social, è stato ospite a cena ad Amandola (Fermo) della famiglia Di Mulo che vive ancora in una situazione abitativa temporanea a seguito del terremoto del 2016 ed è "una famiglia simbolo dei valori e delle tradizioni che hanno fatto grandi le Marche, un esempio di resilienza". E' stato il primo di vari appuntamenti in cui l'esponente dem verrà accolto da famiglie a cena per ascoltare i loro problemi e le loro riflessioni.

Ricci, ex sindaco di Pesaro, viaggia verso la candidatura per il centrosinistra alla presidenza della Regione Marche nelle elezioni che si terranno con ogni probabilità in autunno, anche ancora non c'è stata alcuna ufficializzazione.



