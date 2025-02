Proseguono assunzioni all'Ast di Ancona, in due mesi 16 medici

Proseguono le assunzioni nell'Azienda sanitaria territoriale (Ast) di Ancona: sono stati immessi in organico, in questo inizio anno, medici e altre figure professionali suddivisi tra le varie sedi di lavoro dell'Azienda Sanitaria Territoriale.

Nel dettaglio, fa saper l'Ast, per il personale medico assunto tra il primo dicembre 2024 e il primo febbraio 2025, sono "16 medici in totale, di cui 12 assegnati ai servizi ospedalieri e quattro per potenziare i servizi territoriali. Nello stesso periodo temporale, "assunti altri 26 dipendenti tra personale sanitario - personale tecnico per tutte le sedi della Ast Ancona". Con due determine del 30 gennaio sono stati prorogati i 17 contratti degli specializzandi e conferiti incarichi di collaborazione a medici abilitati/specialisti/in quiescenza per 34 medici.

"Numeri che rendono l'idea del grande lavoro svolto dalla Uoc Risorse Umane della Ast Ancona - commenta l'azienda - che si sta adoperando per reperire figure mediche - e non - attraverso bandi di concorso e avvisi, anche ripetuti, e attraverso varie tipologie contrattuali, tempo indeterminato, determinato, contratti di collaborazione, libera professione, escussioni di graduatorie, mobilità. La Direzione Strategica Aziendale avanza spedita per reclutare personale e rafforzare gli organici sia in ambito ospedaliero sia in ambito territoriale".

"Questa settimana - fa sapere l'Azienda - sono state pubblicate altre determine di approvazione graduatorie oltre alla assunzione di ulteriori 12 infermieri per le esigenze dei reparti ospedalieri Ast Ancona. Come si evince, in totale, nell'arco di due mesi, sono state immesse in servizio oltre 100 persone per dare una maggiore offerta sanitaria all'utenza e un miglioramento della qualità dei servizi e una migliore risposta del sistema per l'abbattimento delle liste d'attesa".

Il vice presidente della Giunta e Assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini, sottolinea l'impegno della Regione: "stiamo investendo sul potenziamento del personale sanitario per rispondere al meglio ai bisogni di salute dei cittadini e ridurre le liste d'attesa. La carenza di personale medico e sanitario che abbiamo ereditato, dopo più di un decennio di tagli alla sanità, di mancata formazione dei 'camici bianchi' e di errori nella programmazione, è una delle sfide più urgenti che stiamo fronteggiando: siamo intervenuti rafforzando la formazione tramite l'incremento delle borse di studio e stiamo assumendo personale per aumentare la capacità di erogare le prestazioni necessarie ai cittadini a fronte di un incremento della domanda. Stiamo lavorando per costruire una sanità più vicina ai cittadini, moderna ed efficiente - conclude - investire nei giovani è un pilastro fondamentale della nostra strategia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA