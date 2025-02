Giovane aggredito e rapinato in treno, due minori arrestati

Un giovane che viaggiava su un treno regionale nella tratta Bologna-Ancona, era stato accerchiato da un gruppo di coetanei, strattonato e, sotto la minaccia di un taglierino, rapinato di soldi, telefono cellulare, giubbotto ed effetti personali. Il fatto è accaduto lo scorso 6 gennaio e la vittima della rapina, non appena ne aveva avuto la possibilità, si era rivolta alla Polizia Ferroviaria che aveva subito iniziato le indagini per identificare gli autori del reato. Nelle prime ore del 12 febbraio scorso, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polfer di Ancona con il supporto di personale del Compartimento Polfer di Bologna e dei militari della Stazione Carabinieri di Cervia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale per i minorenni di Ancona, su richiesta della Procura minorile di Ancona.

Destinatari della misura cautelare sono due minori di origine tunisina ritenuti responsabili, in concorso con un'altra persona, di rapina aggravata consumata in danno del passeggero che viaggiava su un treno regionale nell'Anconetano.

Uno dei minori arrestati, in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri in Italia, al momento dell'arresto, avvenuto in provincia di Ravenna, è stato trovato ancora in possesso del taglierino utilizzato per la rapina e di parte della refurtiva che è stata sequestrata e sarà restituita alla vittima. Sono ancora in corso le indagini finalizzate alla individuazione dei complici e ad accertarne l'eventuale coinvolgimento in episodi simili avvenuti sulla tratta ferroviaria.



