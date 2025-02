Educazione finanziaria per parità di genere, 'Capire la Borse'

Dalla borsa alle valute, dai tassi d'interesse alle criptovalute: anche l'educazione finanziaria come strumento per promuovere l'effettiva parità di genere.

L'iniziativa è promossa e patrocinata dalla Commissione Pari Opportunità (Cpo) tra uomo e donna della Regione Marche, guidata da Maria Lina Vitturini. Prima iniziativa del genere in italia, si svolgerà da sabato 8 marzo a sabato 12 aprile il corso di educazione finanziaria destinato alle donne dal titolo "Capire le Borse", organizzato dalla Società italiana per analisi tecnica (Siat) e sostenuto anche dalla Federazione marchigiana delle Bcc, Banche di credito cooperativo: l'obiettivo è fornire competenze teorico-pratiche su analisi e funzionamento dei mercati finanziari, non sono soltanto donne laureate o impiegate nel settore bancario, ma tutte coloro che volessero acquisire competenze di base in analisi finanziaria per gestire più consapevolmente finanze e investimenti.

La presentazione è avvenuta oggi a Palazzo delle Marche: il sostegno e l'incoraggiamento a partecipare numerose al corso, che terminerà anche con un piccolo esame e un attestato, è arrivato anche dalle giornaliste Mariangela Pira (SkyTg24) e Debora Rosciani (Radio24/IlSole24ore) che hanno inviato un videomessaggio di saluto, sottolineando l'importanza dell'iniziativa.

Il corso, suddiviso in 12 lezioni completamente gratuite, che si terranno ogni sabato in presenza ma anche in streaming. Il primo appuntamento si svolgerà nell'auditorium della Bcc in via Totti; gli altri si terranno tra la sala consiliare del Comune di Ancona e la Mole Vanvitelliana.

"L'educazione finanziaria è un tema cruciale - ha affermato la presidente Cpo, Vitturini alla conferenza stampa di presentazione - il divario di genere in questo ambito è un dato di fatto confermato da diverse ricerche". "Pertanto quello della Cpo è un sostegno convinto a questo percorso di alfabetizzazione finanziaria per le donne che renderà le partecipanti più sicure nell'affrontare le decisioni in campo economico che dovranno esprimere nella loro vita o nella professione".

Il Presidente del Consiglio regionale Dino Latini e il consigliere Marco Ausili, anch'essi presenti alla conferenza stampa, hanno confermato la bontà dell'iniziativa e il pieno sostegno da parte del Consiglio regionale.

I contenuti del corso sono stati illustrati dalla coordinatrice del corso, socia Siat e giornalista, Annabella D'Argento, dall'analista finanziario Siat, Francesco Puca.

Nell'occasione è intervenuto il direttore della Federazione marchigiana di Bcc Ennio Di Foglio che ha sottolineato l'azione di supporto e di prossimità alle persone e alle aziende del territorio delle Bcc in linea con lo spirito dell'iniziativa.

Un ringraziamento particolare è andato alla Bcc e al Comune di Ancona, nella persona dell'assessora Orlanda Latini, che metteranno a disposizione i locali per le lezioni in presenza: l'auditorium Bcc di via Totti, zona Baraccola, la sala del Consiglio comunale di Ancona e due aule presso la Mole Vanvitelliana di Ancona.

D'Argento ha sottolineato che il corso si svolgerà con un linguaggio semplice e adatto a tutte le partecipanti che ha invitato ad iscriversi e ad assistere in presenza alle lezioni per un coinvolgimento e apprendimento anche maggiore.



