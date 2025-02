Deteneva quasi 7 kg di hascisc, arrestato dalla polizia

Blitz della sezione antidroga della Squadra Mobile di Ancona nell'abitazione in centro di un 57enne tunisino che ha spintonato gli agenti e ha gettato dalla finestra uno zaino: all'interno dello zaino, poi recuperato, i poliziotti hanno trovato oltre 66 panetti di hascisc. L'uomo è stato arrestato. In tutto nell'operazione, gli agenti hanno sequestrato al 57enne quasi 7 kg di hascisc, suddivisi in 70 panetti, un bilancino di precisione, denaro e materiale per il confezionamento delle dosi.

La vicenda si è articolata nell'ambito dei preordinati servizi volti alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti. L'attività informativa preliminare attuata dai poliziotti ha condotto al presunto trafficante di droga che abita nel centro di Ancona. Dopo vari servizi di osservazione, ieri sono scattate le perquisizioni personale e domiciliare. Al momento del blitz gli investigatori, con uno stratagemma, sono riuscita ad accedere nell'abitazione: l'uomo, dopo aver spintonato violentemente gli operatori, ha gettare dalla finestra lo zaino contenente i 66 panetti di hascisc e poi recuperato. Nel prosieguo dell'attività, rinvenuti e sequestrare altri quattro panetti di hascisc nascosti dentro il bracciolo anteriore dell'autovettura in uso all'uomo.

Nel corso dell'operazione, sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale per confezionare dosi, il telefono cellulare utilizzato dall'uomo e 610 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Tutti elementi che hanno fatto scattare l'arresto in flagranza del 57enne per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale. Su disposizione del sostituto procuratore della Repubblica di turno, l'uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Ancona-Montacuto in attesa dell'udienza di convalida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA