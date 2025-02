Delegazione albanese in visita all'Azienda sanitaria di Ascoli

Dall'Albania fino ad Ascoli Piceno per conoscere in che modo l'Azienda sanitaria territoriale (Ast) picena promuove nelle scuole la prevenzione e la promozione della salute. Operatori dell'unità operativa semplice dipartimentale di promozione e educazione alla salute dell'Ast di Ascoli Piceno, su invito della Regione Marche, hanno accolto una delegazione albanese di funzionari del Ministero della salute e delle agenzie nazionali per l'educazione nei locali del Dipartimento di prevenzione, nell'ambito del progetto 'Schools for health' della cooperazione internazionale Svizzera/Save the children.

Scopo dell'incontro è stato quello di consentire agli ospiti provenienti dall'Albania di approfondire il funzionamento, sia del programma "PP01 Scuole che promuovono salute" presente nel Piano regionale della prevenzione delle Marche 2020-2025, sia delle progettualità collegate alla sua attuazione coordinate dalla responsabile e dai dirigenti psicologi del Peas (Promozione educazione alla salute) dell'Ast di Ascoli, rispettivamente Maria Grazia Mercatili, Giulia Del Vais e Daniele Luciani.

Gli operatori del Servizio Peas dell'Ast di Ascoli, con la collaborazione della psicologa Barbara Sbrolla della Lilt, hanno illustrato, nella fattispecie, il funzionamento nelle Marche del programma "Scuole che promuovono salute' e i principali progetti adottati dagli istituti scolastici marchigiani, in particolare da quelli del territorio dell'Ast, in quanto definiti buone pratiche o pratiche raccomandate, dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il focus è stato posto sull'organizzazione, lo sviluppo e i risultati di progettualità come "Guadagnare salute con le life skills", "Peer education e sani stili di vita" ed "Educazione all'affettività e alla sessualità".



