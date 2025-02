Battistoni, 'Marche tra le regioni con minore pressione fiscale'

"La Regione Marche si conferma tra le realtà italiane con la minore pressione fiscale.

L'addizionale regionale Irpef applicata sui redditi dell'anno 2024 è la terza più bassa d'Italia, dopo Veneto e Basilicata, e al pari della Lombardia". Lo comunica la consigliera regionale di Fratelli d'Italia Mirella Battistoni, componente della Commissione Bilancio: "questo dato - precisa - esclude le regioni a statuto speciale e le province autonome, che beneficiano di condizioni fiscali particolari".

"Un ulteriore segnale di attenzione ai cittadini arriva dall'esenzione introdotta già nel 2022: - aggiunge Battistoni - i contribuenti con redditi fino a 50mila euro e con uno o più figli portatori di handicap (compresi figli naturali riconosciuti, adottati o affiliati a carico, come previsto dall'articolo 12, comma 2, del TUIR) sono esclusi dalla maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF.

Guardando al futuro, la Regione Marche ha ribadito nel Documento di Economia e Finanza Regionale (Defr) 2025-2027 la volontà di non aumentare la pressione fiscale".

"L'obiettivo - chiosa la consigliera di FdI - è tutelare cittadini e imprese, sostenendo la ripresa economica e garantendo stabilità finanziaria. Tale strategia è resa possibile anche grazie alla sinergia tra la Regione, guidata dal presidente Francesco Acquaroli, e il Governo Meloni, che assicura un importante supporto finanziario in settori chiave come la sanità, la ricostruzione post-sisma e post-alluvione".

"L'addizionale regionale Irpef, introdotta nel 1997 sotto il governo Prodi ed entrata in vigore dal 1998, - ricorda Battistoni - si applica al reddito complessivo calcolato ai fini Irpef. L'importo dovuto viene versato in aggiunta all'Irpef nazionale e spetta alla Regione in cui il contribuente ha il proprio domicilio fiscale. Con la Legge di Bilancio 2025, il sistema delle aliquote IRPEF è stato semplificato, passando da quattro a tre scaglioni per l'anno fiscale 2024: · 23% per i redditi fino a 28.000 euro; · 35% per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro; · 43% per i redditi superiori a 50.000 euro".

"Viene quindi eliminata l'aliquota del 25%, precedentemente applicata ai redditi tra 15.000 e 28.000 euro, - prosegue - con un conseguente risparmio fiscale per i contribuenti con redditi fino a 28.000 euro".

"La Legge di Bilancio ha inoltre previsto un nuovo intervento sul cuneo fiscale: - scrive ancor Battistoni - i dipendenti con reddito fino a 20mila euro beneficeranno di un bonus, mentre per quelli con redditi tra 20mila e 40mila euro è stata introdotta un'ulteriore detrazione. Sono stati inoltre stanziati incentivi mirati per famiglie, imprese, lavoratori autonomi e per sostenere la natalità".

"Con queste misure - conclude Battistoni - la Regione continua a perseguire una politica fiscale volta a sostenere cittadini e imprese, confermandosi tra le realtà più virtuose d'Italia in termini di equilibrio tra sostenibilità finanziaria e tutela dei contribuenti".



