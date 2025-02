Avvio ad Ancona trasferimento poliambulatorio all'ex Umberto I

L'Umberto I di Ancona, lo storico Pronto soccorso dorico, ritorna a nuova vita a partire da lunedì 17 febbraio quando avranno inizio le operazioni di trasferimento delle attività distrettuali del Poliambulatorio del viale della Vittoria di Ancona presso la nuova sede di Largo Lorenzo Cappelli, 1.

"Dopo anni di attesa questa Giunta regionale è riuscita a sbloccare la situazione e a centrare l'obiettivo recuperando l'ex Umberto I, un plesso strategico per il capoluogo marchigiano dove andiamo a concentrare importanti servizi sanitari per i cittadini", il commento del vicepresidente della Giunta e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini.

Dal punto di vista pratico, considerando il trasferimento, l'attività del Punto Prelievi viene temporaneamente sospesa, sino a nuova comunicazione. Centri alternativi per la cittadinanza: Poli2000, palazzina 23, viale Cristoforo Colombo 106 e Collemarino, entrambi ad accesso diretto.

Ancora, l'ambulatorio dedicato all'assistenza degli Stranieri Temporaneamente Presenti (STP) sarà garantito nella sede di Poli2000, palazzina 23, viale Cristoforo Colombo 106, piano terra, nella giornata del mercoledì (ore 15-17) che si aggiunge alla giornata del martedì (ore 15-17); l'attività di rilascio di esenzione per patologia cronica e altre autorizzazioni distrettuali sarà garantita presso la Direzione del Distretto di Ancona Poli2000, palazzina 23, piano I, viale Cristoforo Colombo 106 il mercoledì e il giovedì (dalle ore 9 alle ore 12); il servizio della Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica) continuerà regolarmente nella sede del viale della Vittoria di Ancona sino a nuova comunicazione.



