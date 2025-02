Teatro, Pieralisi Maip entra nella Fondazione Pergolesi Spontini

Pieralisi Maip Spa, leader internazionale nella produzione di impianti di estrazione oleari e delle macchine centrifughe per separazione industriale, torna nella compagine della Fondazione Pergolesi Spontini in qualità di Fondatore Sostenitore per il 2025-2027.

Di "comunità di intenti" ha parlato Aldino Zeppelli, amministratore delegato Pieralisi, oggi in conferenza stampa al Teatro Pergolesi di Jesi, in occasione della firma dell'accordo triennale con i vertici della Fondazione, il presidente Lorenzo Fiordelmondo (sindaco di Jesi) e il direttore generale Lucia Chiatti. L'accordo riannoda lo storico rapporto tra il gruppo industriale e l'ente teatrale, venuto meno con la scomparsa di Gennaro Pieralisi: il grande imprenditore jesino fu tra i primi e più assidui sostenitori privati della "Pergolesi Spontini", importante il suo apporto di pensiero manageriale all'interno del consiglio di amministrazione della Fondazione dove rimase ininterrottamente dal 2001 al 2019.

Per Zeppelli, che entra di diritto nel cda della Pergolesi Spontini, la scelta dell'azienda va nella direzione di "riprendere quel mecenatismo culturale che l'ingegner Gennaro Pieralisi aveva fatto proprio, e con esso recuperare i valori di vicinanza al territorio che hanno contraddistinto la storia di una azienda che opera in tutto il mondo, ma che vuole mantenere ben saldo il proprio quartier generale a Jesi".

"Il fatto che una impresa e un teatro possano incontrarsi - ha spiegato Fiordelmondo - è un atto di crescita importante per l'intera comunità. Il teatro è luogo di cittadinanza, l'accordo nasce dalla condivisione di valori comuni".

Lucia Chiatti ha sottolineato che l'ingresso di Pieralisi Maip tra i soci della Fondazione "arriva in una data speciale, a ridosso del compleanno di Gennaro Pieralisi. Nato il 14 febbraio 1938, e scomparso nel novembre 2020, l'industriale - ha ricordato - ha portato nella storia della Pergolesi Spontini un tocco di imprenditorialità e visione di lungo respiro. L'arrivo di Aldino Zeppelli, manager con un significativo bagaglio di studi musicali, è una bellissima eredità che l'ingegner Pieralisi ci lascia, in linea con il suo spirito. Siamo onorati e grati".

L'art. 7 dello Statuto della Fondazione Pergolesi Spontini riconosce la qualifica di Fondatore Sostenitore a imprese che si impegnano per almeno tre anni nel sostegno economico della Fondazione. I fondatori sostenitori hanno diritto di nominare un membro del cda e due membri nell'assemblea generale della Fondazione, partecipando ai processi istituzionali e gestionali dell'ente teatrale.



