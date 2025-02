Sfonda porta del Pronto Soccorso Jesi, denunciato da Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Jesi hanno denunciato un 40enne, conosciuto dalle forze dell'ordine per altri fatti del genere, per danneggiamento aggravato della porta di ingresso al Pronto Soccorso dell'Ospedale "Carlo Urbani" di Jesi. Il fatto è accaduto qualche tempo fa ma è stato reso noto solo oggi. L'uomo era andato su tutte le furie dopo essersi lamentato per l'attesa, ed a suo dire per la lentezza con cui gli venivano prestate le cure sanitarie.

Il personale sanitario, particolarmente impegnato nel prestare assistenza a pazienti molto più gravi, vedendo la grande rabbia dell'utente ha chiesto l'intervento dei militari che lo hanno identificato come autore dei danni nella sala d'attesa del triage.

Il direttore del Pronto Soccorso di Jesi dr Mario Caroli precisa che l'evento, "è accaduto un mese fa e che è stato legato non ad una lunga attesa del triage ma ad altre cause legate ad una condizione di alterazione psicofisica" del 40enne. "Non ci sono assolutamente emergenze legate ai tempi di attesa al Pronto Soccorso - sottolinea il presidio sanitario - che continua nel suo operato di normale attività di presa in carico dei pazienti.(ANSA)



