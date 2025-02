Pd 'tagli a Comuni Marche per 44 milioni, un grave attacco'

"Tagli ai Comuni marchigiani per 44 milioni di euro, un grave attacco agli enti locali". Lo dichiarano in una nota Irene Manzi e Augusto Curti, deputati marchigiani del Pd, commentando la tabella di riparto dei tagli stabiliti dall'ultima legge di bilancio.

"Nel prossimo quinquennio - sottolineano i parlamentari dem - i comuni delle Marche subiranno un taglio lineare di risorse destinate alla spesa corrente di ben 43,783 milioni euro. E' il risultato drammatico delle misure previste dalla legge di bilancio che hanno penalizzato enormemente le amministrazioni locali, il primo presidio di sostegno e tutela dei cittadini.

Una scelta profondamente sbagliata che abbiamo condannato con forza nell'iter parlamentare della legge di bilancio perché mette in ginocchio gli enti locali e colpisce i servizi e la qualità della vita degli italiani".

"A tutto questo si aggiunge - proseguono i due esponenti del Pd - il blocco sul turnover al 75% delle assunzioni che si trasformerà in un pesante indebolimento delle pubbliche amministrazioni sul fronte dell'efficienza e dell'innovazione.

Il governo - attaccano i dem - certifica la volontà di cristallizzare gli squilibri distributivi tra amministrazioni già presenti a livello geografico. Ne faranno le spese i territori più in difficoltà e i cittadini più deboli. I tagli alla spesa corrente sono quelli che più preoccupano chi amministra le città. Si tratta di quelle risorse con cui i Comuni pagano stipendi, manutenzioni, servizi di ogni genere ai cittadini, che oggi vengono ulteriormente tagliate in un momento, peraltro, in cui i costi sono aumentati per l'inflazione, per i rinnovi dei contratti di lavoro e per la crescita drammatica dei bisogni sociali".

"Una vergogna - concludono Manzi e Curti - che in Regione non si sia levata una voce contro tagli che attaccano direttamente la vita dei cittadini marchigiani".



