Parti di cornicione pericolanti in un edificio in Corso Stamira ad Ancona: dopo una segnalazione arrivata dalla Polizia Municipale, intorno alle 13, sono intervenuti sul posto i vigili del fuoco con l'autoscala per rimuovere le parti a rischio e mettere in sicurezza la zona.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA