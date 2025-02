Livi, 'data elezioni? unica paura è che il Pd torni in Regione'

"L'ultima trovata del Pd è millantare possibili infrazioni di legge rispetto alla convocazione delle elezioni regionali, che non esistono in alcun modo. Il presidente Acquaroli ha già dato una risposta in aula proprio alla Casini". Lo scrive in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale delle Marche Simone Livi in replica all'omologa dem Anna Casini.

"La consigliera del Pd - afferma Livi - sa benissimo che c'è una legge regionale che stabilisce le regole per la convocazione dei comizi elettorali, che in base alla data dell'insediamento di questa amministrazione regionale potranno svolgersi tra settembre e ottobre prossimi. E sa anche benissimo che solitamente a livello nazionale - prosegue - si cerca di individuare una data concorde a tutte le amministrazioni uscenti per fissare un 'election day' uguale per tutti".

"E a proposito di paure, l'unico vero timore che raccogliamo in giro è quello del ritorno del Partito Democratico in Regione, - conclude Livi - soprattutto dopo aver sentito le sparate senza vere argomentazioni degli ultimi giorni".



