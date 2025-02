Giano Fabriano, solo 50 lavoratori su 173 in cassa integrazione

Sono rimasti in 50 sugli originari 173, i lavoratori del Gruppo Fedrigoni della Giano, azienda attiva nel ramo delle carte per ufficio, dismessa a fine 2024. A confermarlo è stato l'Amministratore del Gruppo, Marco Nespolo, durante la seduta plenaria le delegazioni sindacali territoriali e nazionali per fare il punto sul 2024 e tracciare le linee di sviluppo dell'azienda per il 2025, svoltasi questo pomeriggio.

"Dei 173 dipendenti coinvolti, attualmente solo 50 stanno usufruendo della cassa integrazione straordinaria approvata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy", ha detto Nespoli, in riferimento ai lavoratori degli stabilimenti di Fabriano (Ancona), ex Giano srl. "Tutti i rimanenti sono stati ricollocati: ad oggi la quasi totalità è stata reimpiegata in area Marche, mentre 9 colleghi hanno accettato il trasferimento nei nostri stabilimenti del Nord, alcuni con ruoli di responsabilità".

Insieme alla Regione Marche e alle organizzazioni sindacali, ha concluso l'ad, "siamo al lavoro per attivare il fondo regionale Assist relativo ai percorsi formativi previsti nell'intesa firmata al Ministero, così da supportare tutti i lavoratori che dovranno riqualificarsi professionalmente".





