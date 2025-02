Getta via un marsupio con 30 dosi di cocaina, denunciato

Alla vista dei carabinieri scappa e abbandona il marsupio: all'interno ci sono 30 dosi di cocaina e due cellulari. Identificato e denunciato un uomo in fuga sul lungomare di Fermo. Si tratta di un 41enne argentino che, per sottrarsi al controllo di una pattuglia sul lungomare fermano, è scappato abbandonando a terra un marsupio che conteneva 30 involucri di plastica termosaldati con all'interno della cocaina, per un peso complessivo di 10 grammi.

Sequestrati anche due telefoni cellulari. Nel corso dei controlli sono state sette, tra cui due minorenni, le persone segnalate per detenzione e uso di sostanze stupefacenti alla prefettura di Fermo



