Fondi per 109 milioni per le strade marchigiane terremotate

Approvato il nuovo Piano strade in Cabina sisma, che nelle Marche finanzia 112 interventi per 109 milioni di euro, di cui 95 milioni finanziati dalla Struttura commissariale.

Si tratta di fondi che vanno a completare i finanziamenti del Programma per il ripristino e la messa in sicurezza delle viabilità danneggiate dal terremoto del 2016 del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed attuato da Anas e in particolare la cosiddetta Priorità 4 dell'Anas, dedicata alle strade comunali e provinciali danneggiate dal sisma, che però non era sufficiente per sostenere tutte le progettazioni.

"Avevamo assicurato le risorse e, ancora una volta, insieme al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, possiamo dire: parola mantenuta - ha detto il commissario alla ricostruzione Guido Castelli - Le risorse messe in campo sono ingenti e assolutamente puntuali, in base alle necessità espresse dai territori". "Le strade - ha aggiunto - sono fondamentali per rilanciare l'Appennino centrale da troppi decenni condannato da un certo ambientalismo ideologico all'isolamento e all'arretratezza infrastrutturale, come se le strade fossero nemiche della tutela ambientale".

"Noi sappiamo che non è così - ha concluso Castelli - Le strade consentono alle comunità di lavorare, incontrarsi, migliorando la qualità della vita e quindi l'attrattività di queste zone".



