De Poli, interrogazione parlamentare su stop cantiere Ss16

Il senatore Udc Antonio De Poli che porterà la questione in Parlamento con un'interrogazione parlamentare al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti la questione dell'interruzione del cantiere per il raddoppio della variante alla Ss16 ad Ancona. Lo annuncia lo stesso parlamentare. "Lo stop per il cantiere della Strada statale 16 preoccupa le categorie economiche a partire da Confartigianato.

- dice De Poli - Stiamo parlando di un tratto dove transitano 150mila mezzi l'anno e che collega il Porto di Ancona con il territorio marchigiano".

"In vista del tavolo tecnico fra Anas e impresa INC, annunciato dal viceministro Edoardo Rixi e che si svolgerà martedì prossimo a Roma, - afferma - chiediamo al viceministro di sapere quali siano le ragioni che hanno portato allo stallo del cantiere e quali azioni il Governo intenda intraprendere per far ripartire i lavori".

"Sappiamo quanto l'efficienza della rete infrastrutturale sia essenziale per far lavorare bene le imprese nei territori. - scrive ancora De POli - I ritardi nei cantieri e nella realizzazione dei lavori comportano disagi agli autotrasportatori che oggi sono costretti ad intraprendere un percorso alternativo, impiegando tre volte di tempo rispetto a prima. Non spetta a noi entrare nel merito delle ipotesi sulle ragioni di questo stop. Al Governo e alle autorità competenti, a partire da Anas, - conclude - chiediamo di fare chiarezza e di assicurare le giuste certezze a cittadini e imprese marchigiani sulla ripartenza dei lavori".



