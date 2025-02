Condannato a Venezia, arrestato dalla polizia ad Ancona

Un 40enne pregiudicato iracheno era destinatario di un ordine di carcerazione della Procura di Venezia connesso al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravato ed in concorso, commesso nell'estate del 2007. La Squadra Mobile della Questura di Ancona ha rintracciato ieri l'uomo nel centro di Ancona e lo ha arrestato: deve scontare una condanna definitiva di due anni e otto mesi di carcere.

La pena comminata è da ricondurre ad un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura presso la Corte d'Appello di Venezia, e in seguito a una sentenza del Tribunale di Venezia emessa nel febbraio del 2016, riformata nel gennaio 2023 dalla stessa Corte d'Appello e divenuta irrevocabile il 27 giugno 2023 per fatti commessi nell'estate del 2007. L'arrestato fu implicato nell'operazione "Ticket to Ride" condotta dalla Squadra Mobile e dall'ufficio di Polizia di Frontiera di Venezia, nella quale vennero denunciate 170 persone, principalmente irachene, gravemente indiziate di appartenere ad una associazione per delinquere transnazionale dedita in via continuativa ed esclusiva al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Ieri il 40enne è stato individuato e arrestato dalla polizia ad Ancona nell'ambito dei consueti servizi in materia di prevenzione e repressione dei reati in materia di immigrazione clandestina. Dopo le formalità di rito, gli agenti hanno condotto il 40enne nella casa circondariale di Ancona-Montacuto per scontare la pena residua.



