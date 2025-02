Cgil-Cisl-Uil-pensionati, 'patto di sviluppo per il Fabrianese'

Costruire un patto per lo sviluppo che abbia al centro l'obiettivo di una occupazione di qualità, legato a innovazione tecnologica e formazione. Lo chiedono le segreterie di Fabriano (Ancona) di Cgil-Cisl-Uil e federazione dei pensionati, durante la presentazione di un documento congiunto da parte di Pierpaolo Pullini (Cgil), Giovanni Giovanelli (Cisl), Mina Fortunati (Pensionati Fabriano). Un documento che parte dall'analisi del contesto cittadino, ricordando le ultime vertenze in atto che riguardano Beko Europe, a rischio oltre 350 posti di lavoro, e del Gruppo Fedrigoni con cassa integrazione per un anno.

L'auspicio riguarda "un incisivo e determinato impegno della Regione Marche accompagnato da un disegno strategico nuovo che impegni innanzitutto il Governo e coinvolga appieno il sistema delle imprese". Per le organizzazioni sindacali occorre integrare la tutela del manifatturiero e l'innovazione tecnologica, la qualificazione del turismo e il potenziamento delle filiere del terziario avanzato. Serve il completamento delle infrastrutture "come la copertura della fibra, della Orte Falconara; della Pedemontana nel tratto Fabriano-Sassoferrato Cagli; Riqualificazione del plesso ospedaliero del Profili danneggiato dal terremoto; Rafforzamento del trasporto pubblico locale".

Ma anche strategie per il potenziamento della sanità territoriale, i servizi distrettuali, l'integrazione socio sanitaria e il potenziamento dei servizi per gli anziani.

"Rimangono forti criticità - hanno ribadito le parti sociali - per le liste di attesa e per la mancanza dei medici di medicina generale".



