Carabiniere in congedo scopre autori di un furto a Chiaravalle

Gli autori di un furto, messo a segno in una abitazione di Chiaravalle (Ancona) ai danni di un 84enne, sono stati individuati e denunciati dai Carabinieri della locale stazione, grazie all'intuito di un loro ex collega in congedo che ne ha segnalato il fare sospetto. Non è passata inosservata la presenza di un'auto con a bordo due ragazze, un ragazzo ed un giovanissimo, nel centro della cittadina. La segnalazione ai militari in servizio ha permesso di individuarli e di procedere al controllo. Si tratta di una 30enne e una 21enne, un 21enne, e un minore, tutti di origine romena e dimoranti in una campo rom nell'hinterland di Bologna.

I quattro avrebbero messo a segno il furto dopo aver distratto il pensionato sulla porta di casa; la più grande del gruppo è riuscita ad introdursi nell'appartamento rubando 115 euro dal portafogli in cucina. I tre maggiorenni sono stati denunciati per furto in abitazione in concorso; contestualmente è stata applicata la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno per tre anni nei comuni di Chiaravalle e di Camerata Picena.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA