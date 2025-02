Ascoli calcio nel carcere di Marino coi detenuti, donate divise

L'Ascoli Calcio ha fatto visita ai detenuti della casa circondariale di Marino del Tronto ad Ascoli Piceno per conoscere un'altra realtà del territorio: partitella cinque contro cinque tra reclusi. In rappresentanza del Club, oggi, presenti, tra gli altri, l'allenatore Mirko Cudini e i giocatori Adjapong, Carpani, Corazza, Curado, Forte, Livieri, Raffaelli, Silipo e Tremolada. L'Ascoli Calcio ha omaggiato i detenuti con tante divise da gioco bianconere, rosse e gialle da indossare in occasione dei tornei di calcio organizzati dalla casa circondariale.

La delegazione bianconera, accolta dalla direttrice del carcere Daniela Valentini è stata condotta presso il campo sportivo del carcere dove dieci detenuti hanno dato vita ad una partita cinque contro cinque: fra i detenuti in maglia bianconera e quelli con le divise rosse del Csi, hanno avuto la meglio i secondi per 3-1.

"Non vi rendete conto di quanto sia stata importante la vostra visita oggi - ha dichiarato Capo Area Educativa Cristina Sabatini, - Con la vostra presenza avete dato un'iniezione di adrenalina ai ragazzi del carcere che parleranno a lungo di questa esperienza".



