Al via congressi Comunali FdI Marche, il 23 febbraio a Pesaro

Sarà Pesaro il primo dei Comuni capoluogo di Provincia nelle Marche a tenere il Congresso comunale di Fratelli d'Italia, "un appuntamento chiave per il consolidamento del partito sul territorio". Domenica 23 febbraio alle ore 10 presso l'hotel Baia Flaminia in zona Baia Flaminia, Via Parigi n.8 a Pesaro, fa sapere il partito, si terrà l'appuntamento della sezione pesarese del partito di Giorgia Meloni.

"Il congresso, come da regolamento consultabile online sul sito di Fratelli d'Italia ( https://www.fratelli-italia.it/congressi-comunali/ ), vedrà un primo momento di dibattito e la successiva votazione che certificherà l'elezione del nuovo coordinatore cittadino e del direttivo comunale. Le candidature a Coordinatore cittadino devono pervenire all'indirizzo mail pesarourbino@fratelli-italia.it almeno 7 giorni prima del Congresso stesso e devono essere sottoscritte da almeno il 25% degli iscritti e della relazione programmatica.

"Stiamo riscontrando ovunque - dichiarano la senatrice Elena Leonardi e Nicola Baiocchi, rispettivamente la coordinatrice regionale e il coordinatore provinciale di Pesaro di Fratelli d'Italia - un grande interessamento alla nostra attività di partito, a livello nazionale, regionale e locale ed una grande voglia di partecipazione. Questo ci riempie di soddisfazione e rilancia la sfida che stiamo lanciando, insieme al Governatore Francesco Acquaroli, per continuare a garantire il Buongoverno alle Marche".



