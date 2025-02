'Abracadabra', festival Popsophia sarà dedicato alla magia

S'intitola "Abracadabra" la seconda edizione del festival nazionale Popsophia, e sarà dedicato al pensiero magico, con incontri, laboratori, mostre virtuali con visori VR e filoshow al Teatro delle Muse di Ancona dall'8 all'11 maggio prossimi.

Un tema affascinate declinato come di consueto secondo un approccio interdisciplinare connettendo un passato arcano e un presente tecnologico in maniera divulgativa, e come recita il titolo, pop.

A presentarlo oggi la direttrice artistica Lucrezia Ercoli, assieme alla neo-assessora alla Cultura del Comune di Ancona Marta Paraventi. L'incontro con i media alle Muse, location che offre maggiori spazi rispetto alla Mole Vanvitelliana, dove si è svolta la prima edizione che non era riuscita ad accogliere tutto il pubblico.

"Dai manoscritti di un'oscura sapienza alle tradizioni popolari, dall'arte alchemica all'immaginario della cultura pop, il potere delle formule magiche non è sparito - ha detto Ercoli - e la scienza e la tecnica che dominano il mondo contemporaneo non si sono liberate del pensiero magico. Negli schermi incantati dei nostri dispositivi elettronici, pieni di sciamani digitali e di tecno incantesimi, troviamo l'eco di presenze invisibili che abitano le nostre vite".

E proprio a questa formula sintetizzata dalla parola Abracadabra, che ha il potere di far comparire e scomparire le cose, s'ispireranno attraverso i linguaggi del cinema, delle serie tivù, della letteratura e della musica i laboratori creativi, gli aperitivi filosofici, le degustazioni a tema e gli spettacoli che per quattro giorni animeranno come in un castello incantato tutte le sale del Teatro delle Muse per un'esperienza immersiva.

"Un tema affascinante che abbiamo condiviso perché tutti, a vari livelli, sono attratti irresistibilmente dalle parole magiche e dal mondo del mistero - ha dichiarato Paraventi, alla sua prima uscita pubblica -, ma anche perché lo sono a tutte le età, elemento che più mi ha colpito e convinto di questo festival. I giorni della sua programmazione - ha concluso - dovranno essere una festa diffusa e per questo mi sono attivata con i colleghi assessori affinché Popsophia sia vissuto come un evento fortemente ancorato alla città che coinvolge le scuole e mette in campo dal pomeriggio alla sera lo spazio culturale più importante di Ancona.

Con Popsophia - ha concluso - apriremo la stagione di eventi 2025, una sfida nella quale metteremo tutto il nostro impegno''.

Assente per malattia, il sindaco del capoluogo Daniele Silvetti ha definito in una nota la manifestazione "un format davvero fortunato che ha incontrato il favore di un pubblico sempre più ampio dagli interessi più vari, che quest'anno la nuova cornice riuscirà a soddisfare ancor meglio".

In attesa che si definiscano gli eventi e i partecipanti della kermesse, l'assessora alla Cultura della Regione Marche Chiara Biondi, intervenendo da remoto, ha sottolineato l'attualità del tema della magia che ispira l'iniziativa "in grado di coinvolgere non solo l'arte, la musica, il cinema e la letteratura, ma anche le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale".



