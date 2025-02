Vera Tv Group acquisisce Marcheingol.it

Vera Tv Group, gruppo editoriale proprietario di Vera TV (canale 11 nelle Marche e 79 in Abruzzo) e GRP (canale 15 in Piemonte), "punta sull'informazione sportiva e in particolar modo sul calcio dilettantistico e giovanile acquisendo la storica testata giornalistica Marcheingol.it, dal 2001 punto di riferimento regionale, su web e App".

"L'operazione - scrive in una nota Vera Tv Group - consente al gruppo, con sede a San Benedetto del Tronto, di allargare la propria sfera comunicativa, editoriale e commerciale a una vasta platea di appassionati e sportivi. E permette al sito di rafforzare la leadership sul web e veicolare in tv alcune delle proprie iniziative dando così ancora più visibilità alle società sportive e ai protagonisti del calcio dilettantistico".

I NUMERI Vera TV, sottolinea, "a oggi è tra le prime 60 tv a livello nazionale. Il sito Marcheingol.it vanta oltre 17 milioni di pagine viste/anno con oltre 6 milioni di interazioni sui social. La App di Marcheingol ha all'attivo oltre 30mila utenti registrati".

"Siamo felici e orgogliosi di questa acquisizione che rafforza il nostro gruppo e apre a nuovi scenari televisivi e su web - sottolinea l'editore di Vera TV Group Bachisio Ledda - questa operazione ci consente di conoscere e comunicare al vasto mondo del calcio dilettantistico, che coinvolge migliaia di appassionati e famiglie, i nostri servizi e tutte le proposte editoriali e commerciali".

"Il movimento del calcio dilettantistico e giovanile avrà ancora più visibilità e il pieno riconoscimento che merita - commenta Giuliano Santucci, executive operator Marcheingol - e il sito potrà affrontare nuove e avvincenti sfide per il futuro".



