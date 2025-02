Turismo fanese in crescita nel 2024, oltre 750mila presenze

Turismo fanese in crescita nel 2024.

Alla Borsa Internazionale del Turismo, la Regione Marche ha reso noti i numeri delle presenze turistiche dell'anno appena trascorso con la città di Fano che registra un incremento significativo. Per quanto riguarda Fano, sottolinea il Comune, "gli arrivi crescono del +3,13%, mentre le presenze segnano un balzo del +10,46%, superando per la prima volta quota 750mila unità, con un totale di 757.748 presenze registrate".

"Un risultato straordinario per la nostra città, che conferma come il turismo possa crescere e portare benefici alla città", dichiara il sindaco Luca Serfilippi.

"Un dato particolarmente positivo - sottolinea il Comune - riguarda il turismo straniero, che ha registrato un vero e proprio boom: +28,35% di presenze e +13,89% di arrivi".

"L'incremento dei turisti stranieri dimostra che Fano sta diventando sempre più attrattiva anche a livello internazionale", aggiunge l'assessore al Turismo, Alberto Santorelli: "questo risultato è frutto di un lavoro sinergico tra amministrazione, operatori turistici".

A livello regionale, rimarca il Comune, "Fano si posiziona tra le prime cinque città per presenze turistiche". "Essere tra le cinque città più visitate delle Marche è un traguardo che ci riempie d'orgoglio e ci sprona a fare ancora di più per migliorare l'accoglienza e l'offerta turistica", concludono sindaco e assessore.

L'amministrazione comunale "continuerà a lavorare per rendere Fano sempre più attrattiva, valorizzando il suo patrimonio storico, culturale e investendo sui grandi eventi e per accogliere al meglio turisti italiani e internazionali così da farli vivere una esperienza unica".

La città si prepara anche allo storico carnevale. Tra le migliaia di visitatori che saranno a Fano nei giorni clou del Carnevale non mancheranno alcune delegazioni delle città con cui, da anni, esistono rapporti di amicizia. In particolare, grazie all'iniziativa del vicesindaco e assessora ai Gemellaggi Loretta Manocchi, dall'Inghilterra arriveranno il sindaco di St Albans e sua moglie. "Da tempo abbiamo riallacciato i rapporti con tutte le città gemellate - spiega l'assessore - e in queste prime settimane dell'anno, in particolare, abbiamo colto lo spunto offerto dal Carnevale per rinsaldare i legami e promuovere quella che è un'eccellenza non solo nostra ma italiana". "Ritengo infatti che i rapporti di amicizia con Rastatt, Wieliczka, Saint-Ouen-l'Aumône, Gandia e, appunto, St Albans - prosegue la vicesindaca - siano simbolo dell'apertura e dell'accoglienza reciproche ma anche un'opportunità per far varcare i confini al meglio che ognuna di queste città ha da offrire".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA