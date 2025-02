Rischio idrogeologico, lavori 2,5 milioni a Montecassiano

A Montecassiano (Macerata) al via un intervento da circa 2,5 milioni di euro per mitigare il rischio idrogeologico. I lavori per l'adeguamento dureranno circa un anno, fa sapere il Comune che parla di "un importante passo avanti nella sicurezza idrogeologica a lungo termine del territorio di Montecassiano".

Stamattina sono "stati ufficialmente consegnati i lavori da 2,5 milioni di euro per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, un intervento strategico per proteggere il Comune e i suoi cittadini da possibili criticità ambientali".

"Tra le 132 offerte arrivate, - comunica l'amministrazione - il bando di gara è stato vinto dall'azienda G.F. Lavori srl.

L'azienda sarà responsabile dell'esecuzione di tutti i lavori e delle forniture previste, garantendo il rispetto degli standard tecnici e ambientali delineati nel progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta n. 167 del 4 novembre 2024. I lavori avranno una durata di 364 giorni consecutivi, a partire dal verbale di consegna".

"Il progetto - spiega il Comune - è molto complesso e articolato e riguarda quattro macro zone del territorio Comunale che, in caso di eventi atmosferici estremi sono più esposte a situazioni di forte criticità dal punto di vista idraulico e idrogeologico. Il primo è in via Tambroni nella frazione di Sambucheto, dove verrà realizzato un tratto di fognatura parallela a quella mista esistente per il tratto a monte, mentre per la porzione a valle, che si sviluppa dalla rotonda al fiume Potenza, verrà realizzata una fognatura ex novo. La nuova fognatura intercetterà tutti i tratti a pettine che arrivano dalle vie che intersecano via Tambroni. Il secondo intervento interesserà via 8 Marzo in zona industriale Villa Mattei. Il lavoro prevederà la razionalizzazione di tutte le fognature della zona Industriale. Attualmente il finanziamento consente di realizzare un primo stralcio di questi lavori che riguarderanno la realizzazione di un fosso a monte della pista ciclabile, che alleggerisca il tratto di fognatura a valle".

"Tutte le acque intercettate verranno convogliate verso il fosso attualmente esistente, adiacente la zona industriale che si estende lungo Viale dei Mori. Il terzo intervento interesserà via Mei Gentilucci nella Frazione Sant'Egidio. Verrà realizzato un fosso a monte della lottizzazione che convogli tutte le acque all'interno della fognatura esistente e verranno contestualmente progettati alcuni potenziamenti in tratti problematici. Infine, un intervento nella Frazione Valle Cascia dove si realizzerà una manutenzione straordinaria di ripulitura dell'alveo del fosso di Cascia.

"Questo intervento rappresenta sicuramente un miglioramento significativo, sebbene non possa rappresentare l'eliminazione definitiva, del rischio idraulico e idrogeologico e di conseguenza per la sicurezza del nostro territorio e della nostra comunità" ha commentato il sindaco Leonardo Catena.





