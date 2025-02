Rinnovo del contratto, proseguono scioperi metalmeccanici

Prosegue anche nelle Marche la vertenza dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto, con altre otto ore di sciopero indetto da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil: le ore di sciopero sono articolate, a partire dal 10 febbraio fino al 21 febbraio nella provincia di Ancona. La protesta è stata proclamata da Fim, Fiom e Uilm, a livello provinciale, con quattro ore di sciopero il 14 febbraio e 4 ore il 21 febbraio.

Altri scioperi, proclamati dalle Rsu (rappresentanze sindacali unitarie), sono in programma nell'arco di questo periodo: Fincantieri, Crn, Beko, Elica, Ariston, Electrolux, Pieralisi, Fime,Cab Plus, Cebi, Raicam. La mobilitazione prosegue dunque, visto che, osservano i sindacati, "la trattativa sul contratto nazionale dei metalmeccanici è ancora bloccata.

"Anche i metalmeccanici del capoluogo non si fermeranno e garantiranno la massima partecipazione dei lavoratori affinchè la mobilitazione sia efficace sotto tutti i punti di vista", dichiarano Luigi Imperiale Fim Cisl, Sara Galassi Fiom Cgil e Vincenzo Gentilucci, Uilm Uil.

"Il 18 febbraio la protesta interesserà l'Imr, ex Caterpillar, - annunciano Fim Fiom e Uilm il cui piano industriale non è ancora partito e il futuro per i lavoratori è molto incerto: per l'occasione, ci sarà un presidio sotto la sede della Regione dalle ore 10 alle ore 12, durante lo svolgimento del consiglio regionale con la presentazione di un ordine del giorno".



