Ricci, format 'Un marchigiano alla porta' parte da Amandola

Parte da Amandola, nel Fermano, il format di ascolto dei cittadini "Un marchigiano alla porta", lanciato nei giorni scorsi dall'europarlamentare Pd, Matteo Ricci. Primo appuntamento in programma giovedì 13 febbraio ad Amandola, dove sarà ospite a cena della famiglia Di Mulo, che vive ancora in una situazione abitativa temporanea a seguito del terremoto passato, e che ha voluto invitarlo per parlare con lui di problematiche e riflessioni, di attualità e politica.

Tra i temi che saranno trattati:, riferisce Ricci, "quello dello stato attuale delle famiglie post-terremoto e dell'agricoltura, in quanto la famiglia, che ospiterà l'europarlamentare, ha un'azienda nel settore caseario". Spazio però anche a Sanremo, con la televisione accesa su Rai 1, per seguire e commentare insieme il festival più atteso d'Italia.

"Porterò un buon vino marchigiano e insieme ci confronteremo su problemi e proposte per le Marche e sul ruolo della nostra regione in Europa - scrive Ricci sui suoi social - seguiteci dalle 21.30, saremo in diretta sul mio profilo Instagram, e mandateci le vostre domande - aggiunge - sarà un momento di discussione condiviso e aperto a tutti".



