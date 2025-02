Prese a morsi poliziotta, primo intervento per salvare falange

Il giudice del tribunale di Ascoli Piceno Barbara Caponetti ha convalidato l'arresto del 25enne originario del Gambia bloccato lo scorso 10 febbraio a San Benedetto del Tronto dalla Polizia di Stato dopo una serie di episodi di violenza messi in atto contro agenti del commissariato e personale infermieristico dell'ospedale Madonna del Soccorso; il più grave di questi, il morso dato ad una poliziotta del commissariato rivierasco che le ha causato l'amputazione della falange del secondo dito della mano destra.

La poliziotta è stata operata il 10 febbraio ad Ancona, per un primo tempo chirurgico di salvataggio della falange residua.

L'operazione è stata eseguita dall'equipe del professor Michele Riccio, della Struttura operativa dipartimentale di Chirurgia Ricostruttiva e Chirurgia della Mano dell'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Aoum). In 48 ore l'agente è stata medicata e sottoposta a terapie di disinfezione per evitare le infezioni. Fra circa tre mesi, fa sapere l'Azienda ospedaliero universitaria, si procederà all'intervento definitivo di ricostruzione del dito.

Intanto l'indagato è ancora sedato e lo sarà per i prossimi sette giorni. Dopo aver convalidato l'arresto, il giudice si è riservata sulla richiesta di custodia cautelare in carcere formulata dal sostituto procuratore Saramaria Cuccodrillo, fino all'interrogatorio di garanzia che si svolgerà non appena l'indagato riprenderà conoscenza. La difesa del gambiano, sostenuta dagli avvocati Laura Tesei e Emiliano Carnevali, si è opposta alla richiesta di reclusione in carcere, ritenendo che, alla luce delle modalità del fatto e delle sue attuali condizioni di salute, l'indagato potesse essere incapace di intendere e volere al momento del fatto.

Il 25enne è indagato dalla Procura di Ascoli Piceno per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e per il furto di un portafoglio denunciato il 7 febbraio scorso a Pesaro.



