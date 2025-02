Colpito da decreto espulsione, portato in carcere da carabinieri

Colpito da un ordine di carcerazione per inottemperanza all'espulsione: i carabinieri della Stazione di Fabriano (Ancona) hanno trasferito nel carcere di Montacuto un 60enne originario dell'Est Europa domiciliato a Fabriano: l'uomo dovrà scontare una pena di un anno e otto mesi di reclusione.





L'ordine di esecuzione per la carcerazione, notificato questa mattina, è stato emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Spoleto (Perugia), e scaturisce a seguito di una condanna inferta all'uomo, in precedenza domiciliato a Foligno, dal Tribunale spoletino per l'inottemperanza a un decreto di espulsione emesso a suo carico dal Prefetto di Perugia.



