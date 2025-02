"Condizioni cliniche stazionarie e autonomia respiratoria" per la bimba di 5 anni precipitata da una finestra di casa al terzo piano in via Rovereto ad Ancona il primo febbraio scorso. "La prognosi rimane riservata", fa sapere l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche: la piccola è ancora ricoverata presso il reparto di Rianimazione Pediatrica del Salesi, dove era stata sottoposta ad un intervento chirurgico alla testa.



