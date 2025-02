Aggredisce donna e poliziotti, divieto di accesso fino al 2028

Aggredisce una donna in un bar e poi si scaglia contro i poliziotti delle Volanti e sputa sulla loro auto di servizio. Il fatto è avvenuto due sere fa ad Ancona, in piazza Ugo Bassi. Il questore di Ancona Cesare Capocasa ha emesso le misure di prevenzione dell'Avviso Orale e del Divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) nei confronti del soggetto, di origine peruviana, autore dell'aggressione.

L'uomo aveva insultato gli operatori, inveendo contro di loro e sputando sull'auto: era stato denunciato dalla Polizia di Stato per tutti i reati commessi in quella circostanza. Sta mattina, dopo aver concluso l'istruttoria, il questore ha irrogato nei confronti del peruviano, regolare sul territorio ma con numerosi precedenti penali per reati contro la persona, le misure dell'Avviso Orale e del Dacur con le quali gli ha vietato l'accesso in tutta la zona di Piazza Ugo Bassi fino al 2028. La violazione delle misure comporta la reclusione oltre ad una pena pecuniaria ed alla sottoposizione a misure più restrittive.





