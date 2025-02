Smart Village, prevenzione e screening nelle piazze

L'Ast di Fermo prosegue con lo Smart Village, progetto di assistenza socio-sanitaria domiciliare personalizzata. Il prossimo appuntamento con la popolazione è in programma per venerdì prossimo a Montegiorgio (Fermo) con la Medicina Interna. Lo Smart Village, progetto che vede fianco a fianco l'Ambito Territoriale 19, l'Ast Fermo, l'Inrca e l'Università Politecnica delle Marche, infatti, mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità dei cittadini, e si basa su un nuovo modello di assistenza socio-sanitaria "sul territorio" caratterizzato dall'utilizzo di tecnologie di avanguardia in grado di servire i cittadini, visitandoli nelle piazze "hub" dei propri Comuni.

Questo obiettivo non può prescindere dallo screening sanitario. L'Ast, dunque, per la componente di propria competenza, quella medica, monitora direttamente in loco lo stato di salute dei cittadini residenti nei Comuni dell'area interna del Fermano interessati dal progetto (Falerone, Francavilla d'Ete, Massa Fermana, Montappone, Monte Rinaldo, Monte Vidon Corrado, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Ortezzano e Servigliano) nell'ambito della Medicina Interna, dell'Oncologia, della Radiologia e della Gastroenterologia con i suoi stimati e preparati professionisti presenti in un'unità clinica mobile.

Il personale sanitario dell'Ast si mette, infatti, a disposizione della popolazione per effettuare una lunga lista di esami che spaziano dall'ecodoppler a visite senologie a quelle gastroenterologiche, a elettrocardiogrammi e visite cardiologiche, solo per citarne alcuni.

Il progetto si sviluppa sul doppio binario delle Giornate della Salute (con accesso libero previa prenotazione) che prevedono prestazioni ed esami strumentali, e dello screening sullo stato di salute per un campione di popolazione selezionato di over 65 con patologie che necessitano un monitoraggio a distanza. Tutte le info su come e quando prenotarsi saranno comunicate alla popolazione con apposito materiale informativo.

"Il progetto Smart Village - spiega il vicepresidente della giunta regionale e assessore alla Sanità, Filippo Saltamartini - testimonia l'impegno di questa Giunta nella prevenzione e nell'ammodernamento della sanità marchigiana. Stiamo costruendo una sanità più vicina ai cittadini mettendo in campo modelli innovativi di assistenza socio-sanitaria, tramite la rete virtuosa costituita da Azienda Sanitaria Territoriale, Inrca, Università Politecnica delle Marche e Ambito Territoriale Sociale, con l'obiettivo di garantire risposte efficaci e tempestive alle fragilità presenti sul territorio".



