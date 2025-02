Ruba l'incasso di un supermercato a Collemarino, arrestato

Arrestato in flagranza di reato un 26enne sudamericano, già noto alle forze dell'ordine per furto.

La notte scorsa i carabinieri della sezione Radiomobile e della Stazione di Ancona Principale con più equipaggi stavano perlustrando il territorio alla ricerca dell'autore di vari tentativi di furto commessi poco prima presso un supermercato del centro commerciale Le Ville di Falconara Marittima e tre stabilimenti balneari sulla Flaminia, dove era stato anche immortalato dalle telecamere di sorveglianza. I militari hanno così deciso di orientare le ricerche in direzione sud seguendo il percorso tracciato dal ladro nei suoi vari tentativi andati a vuoto.

Attraversando la zona Collemarino, nei pressi del supermercato in prossimità della rotonda, un'autoradio del Norm ha rintracciato un uomo corrispondente a quello ripreso poco prima dalle telecamere; questi, vedendosi braccato, ha tentato la fuga a piedi abbandonando alcuni contenitori che teneva in mano e cercando di far perdere le proprie tracce in un appezzamento di terreno in direzione della Flaminia, dove è stato bloccato dalle altre auto dei militari.

Subito dopo i carabinieri hanno riscontrato l'effrazione della porta del vicino supermercato alla rotonda di Collemarino e l'ammanco dell'incasso, circa 1300 euro, che sono stati rinvenuti nelle cassette gettate dal fuggitivo. All'esito del sopralluogo nel negozio si è appreso, anche visionando le immagini delle telecamere, che le cassette erano state trafugate da un ufficio nel quale l'uomo era entrato infrangendo una vetrata con un grosso sasso. Lo straniero è stato quindi accompagnato presso gli uffici del Norm di via della Montagnola e nel pomeriggio di oggi davanti al Tribunale di Ancona, che ha convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.



