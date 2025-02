Rottamate 675 armi di titolari privi di certificato medico

L'ufficio armi della Questura di Ancona, a seguito di controlli sulla tenuta delle armi da fuoco, ha rottamato da inizio anno 675 tra fucili e pistole, detenute da soggetti privi di certificazione medica.

il Decreto Legislativo 104 del 2018, ricorda la Questura, obbliga i detentori a munirsi di certificato che attesti l'idoneità psicofisica e in caso di violazione di tale obbligo è previsto che il Prefetto ne vieti la detenzione ai sensi dell'art. 39 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza".

In questi giorni la Questura ha inviato a molti detentori residenti in città una raccomandata A/R con richiesta di presentare urgentemente la certificazione scaduta di validità.

L'ufficio armi ricorda di p"restare molta attenzione alla scadenza del certificato di idoneità alla detenzione o al porto per ovvi motivi di sicurezza pubblica e per evitare spiacevoli conseguenze penali e amministrative".

Nell'ultimo periodo sono state ritirate e distrutte armi detenute da soggetti che si erano resi responsabili di liti e dissidi condominiali che avevano reso necessario l'intervento di personale della Polizia di Stato.



