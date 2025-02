Pastiche Rossiniano, a Firenze in vetrina 32 aziende Marche

A Firenze si è concluso con grande successo l'evento "Pastiche Rossiniano", organizzato da Linfa Azienda Speciale della Camera di Commercio delle Marche al Teatro del Sale, domenica 9 febbraio nell'ambito di "Taste", salone enogastronomico di Pitti Immagine, per dare una vetrina in più alle 32 aziende marchigiane presenti al Salone.

All'evento hanno partecipato 40 giornalisti fiorentini che hanno molto gradito anche il collegamento streaming dal Teatro del Sale con la città natale di Rossini, Pesaro, dove ha sede il ristorante dello chef Daniele Patti che ha intrattenuto i presenti con una sua interpretazione di una ricetta rossiniana raccontando la vita del celebre gourmet e compositore marchigiano.

Tutti gli operatori della stampa sono stati concordi nel celebrare il "Pastiche Rossiniano" come l'evento più importante del "Fuori di Taste" che rappresenta un'occasione unica per i brand che espongono in fiera per presentare le novità in un fuori salone di quattro giorni made in Florence.

La serata è stata impreziosita dalle esibizioni del soprano Valentina Corradetti, del baritono Giacomo Medici e del pianista Massimiliano Caporale, con la partecipazione straordinaria di Leonardo Romanelli: un affascinante connubio tra musica lirica, teatro e gastronomia. Il menù del Teatro del Sale, predisposto dai cuochi del Cibreo, storico marchio fiorentino, era ispirato alle "Péchés de Vieillesse" rossiniane composizioni per pianoforte dedicate a quattro ingredienti: acciughe, burro, ravanelli e cetriolini, tutto condito dal Tartufo Nero Pregiato di Roccafluvione.



