In sala consiglio Pesaro lauree di Politecnica Marche e Uniurb

La sala del Consiglio comunale di Pesaro, questa mattina, ha ospitato tre laureandi del corso inter-ateneo magistrale in Green Industrial Engineering, dell'Università politecnica delle Marche (Unipvm) e dell'Università Carlo Bo di Urbino (Uniurb), e altri tre studenti laureandi del corso di laurea triennale professionalizzante di sistemi industriali e dell'informazione, dell'Univpm.

Entrambi i corsi di laurea hanno sede a Pesaro, con 40 scritti all'anno per il corso triennale e 60 studenti iscritti, invece, al primo anno di magistrale (per il secondo anno se ne registrano altri 40) di cui quasi tutti stranieri.

"Con entrambi i corsi diamo un forte messaggio di integrazione ai giovani studenti, soprattutto stranieri, che vengono a Pesaro per ragioni di studio - dichiarano il sindaco, Andrea Biancani e le assessore, Camilla Murgia e Francesca Frenquellucci - per noi questo rappresenta un grande traguardo che vogliamo rafforzare e valorizzare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA