Giovane arrestato per spaccio di sostanze dopanti

Dopo la segnalazione di un genitore, scatta la perquisizione dei carabinieri che trovano un ingente quantitativo di farmaci anabolizzanti importati illegalmente e privi di prescrizione medica. Un ragazzo di 28 anni, domiciliato ad Altidona (Fermo), è stato arrestato così con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze dopanti e spaccio aggravato a danno di minori.

Sono stati i carabinieri di Pedaso (Fermo) a portare a termine l'operazione di prevenzione, culminata nell'arresto in flagranza del giovane, classe 1997. L'indagine è scaturita a seguito di una denuncia sporta dal genitore di un minore, che ha indicato come fornitore di sostanze anabolizzanti per il proprio figlio proprio il 28enne. I carabinieri hanno proceduto a una perquisizione domiciliare, durante la quale hanno rinvenuto un consistente quantitativo di farmaci anabolizzanti importati illegalmente e privi di prescrizione medica.

In particolare, sono stati sequestrati due flaconi di "Sust 250", contenenti nandrolone, due flaconi di "Decabolan", anch'essi a base di nandrolone, e ben 98 pasticche di "Oxandrolone". Il materiale è stato posto sotto sequestro per le necessarie analisi e ulteriori accertamenti. Per il 28enne l'Autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.



