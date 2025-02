Giorno del Ricordo, 'ricordare per una società consapevole'

"Non possiamo permettere che il dolore del passato venga ignorato o messo da parte: dobbiamo ricordare per costruire una società che si fondi sulla consapevolezza, sul dialogo e sulla comprensione reciproca". Le parole del presidente del Consiglio regionale delle Marche Dino Latini hanno aperto la seduta assembleare dedicata al Giorno del Ricordo per commemorare le vittime delle foibe e l'esodo istriano e giuliano-dalmata. In aula anche un momento musicale con il maestro e compositore Marco Santini che ha eseguito alcuni brani al violino tra cui le struggenti note di "Io che amo solo te" di Sergio Endrigo.

Alla seduta assistono, ed esporranno i loro lavori in aula, gli studenti del Turistico dell'Istituto d'istruzione Polo 3 di Fano vincitori del Concorso nazionale "10 febbraio - Nel marmo e nel bronzo. Itinerari storici in luoghi e spazi urbani delle città italiane alla ricerca della memoria delle terre della Frontiera Adriatica "Il Giorno del Ricorso - ha affermato il Latini - è anche un'occasione per riaffermare i principi di pace, solidarietà e rispetto per i diritti umani: la memoria, infatti, non è soltanto un atto di rispetto verso chi ha sofferto ma un monito per le generazioni future affinché atrocità simili non si ripetano mai più, segnando il destino di innocenti". "E' essenziale - ha ribadito il presidente del Consiglio regionale - che in un mondo in continua evoluzione e cambiamento, non dimentichiamo mai i principi fondamentali della dignità umana e della pace. Che questa giornata - ha concluso - ci ispiri tutti a riflettere e a mantenere vivo, nei nostri cuori e nelle nostre azioni quotidiane, il ricordo di chi ha vissuto una tragedia che ha segnato indelebilme ntela nostra storia collettiva".



