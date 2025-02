Giornata del Malato a Torrette con l'arcivescovo Spina

Nella cittadella sanitaria di Torrette AOU delle Marche è stata celebrata ieri pomeriggio la Giornata con la Santa Messa presieduta dall' Arcivescovo di Ancona Osimo, Angelo Spina, che ha anche voluto visitare i degenti ricoverati nei reparti portando una parola di conforto e di speranza, chinandosi ai loro capezzali per abbracciarli. L' Arcivescovo ha ringraziato il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, Armando Gozzini, il direttore sanitario dott Claudio Martini la dottoressa Cinzia Cocco e il Direttore dell' ufficio diocesano per la Pastorale della Salute Dott Marco Cianforlini che con la Consulta diocesana ha organizzato gli intensi momenti di spiritualità e preghiera che hanno caratterizzato la Giornata. Numerose le le associazioni di volontariato presenti insieme a tanti fedeli.

Incontro, dono e condivisione sono le parole attorno alle quali si è svolta la meditazione dell'Arcivescovo che ha sottolineato l'importanza della prossimità nell'incontro e dell'importanza di portare speranza a coloro che sono nella sofferenza. "Niente e nessuno ci può separare dall'amore di Dio - è un passaggio della meditazione - . L'amore è più forte della morte. La malattia ci chiama a condividere , l'ospedale luogo di sofferenza è luogo di condivisione, ove molti si impegnano per gli altri. Tutti siamo angeli di speranza quando condividiamo anche i momenti di sofferenza . Il gusto vero della vita è l'amore per il prossimo".



