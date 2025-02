FI: Piano Marche sul clima per un futuro sostenibile

Oggi abbiamo presentato, tramite il relatore il consigliere Giovanni Dallasta, un'importante iniziativa della Regione Marche: il Piano Regionale di Adattamento al Cambiamento Climatico (PRACC) che oggi il Consiglio ha approvato. Questo strumento rappresenta una risposta concreta alle sfide ambientali che il nostro territorio sta affrontando, con l'obiettivo di proteggere le comunità, il paesaggio e le attività economiche dagli effetti del cambiamento climatico. Lo annunciano i consiglieri regionali di Forza Italia Jessica Marcozzi, Gianluca Pasqui, Mirko Bilò, Giovanni Dallasta, Linda Elezi.

"Il nostro territorio sta già vivendo gli impatti del clima che cambia, con temperature in aumento, periodi di siccità alternati a piogge sempre più intense, erosione costiera e aumento del rischio idrogeologico. Il PRACC nasce per anticipare questi fenomeni e mettere in campo soluzioni efficaci per rendere le Marche più resilienti. Il Piano - spiega una nota - si basa su dati scientifici aggiornati e strategie concrete per adattarsi ai cambiamenti climatici, con particolare attenzione alla protezione delle risorse idriche attraverso una migliore gestione dell'acqua, alla difesa delle coste per contrastare l'erosione e ridurre il rischio di inondazioni marine, alla tutela del territorio e alla prevenzione dei rischi naturali come frane e alluvioni, al sostegno delle aziende agricole per adottare pratiche più sostenibili e proteggere gli ecosistemi locali, alla promozione di città più verdi e meno esposte agli effetti del caldo e degli eventi estremi e al supporto agli investimenti in energie rinnovabili e soluzioni tecnologiche per ridurre l'impatto ambientale".

La Regione Marche ha già avviato interventi significativi per la mitigazione del rischio idrogeologico, tra cui la rimozione dal bacino colpito dall'alluvione del 2022 di oltre mezzo milione di metri cubi di terra e detriti, lo stanziamento a bilancio regionale di 7 milioni di euro anche per il 2025 per interventi di manutenzione del rischio idrogeologico, interventi per la difesa della costa e il ripristino dei territori colpiti dall'alluvione del 2024 nelle zone Aspio, Osimo, Castelfidardo, Castelferretti e Falconara.

Il PRACC è stato sviluppato con il contributo di esperti, enti locali, associazioni e cittadini, attraverso incontri pubblici e consultazioni, con l'obiettivo di garantire che le misure siano efficaci e rispondano alle reali esigenze del territorio. Questo Piano è un passo fondamentale per rendere le Marche più sicure e resilienti di fronte alle sfide climatiche.

Vogliamo un territorio che possa affrontare il futuro con consapevolezza e strumenti adeguati, senza lasciare indietro nessuno.

L'adattamento al cambiamento climatico non è solo una necessità ambientale, ma anche un'opportunità per rendere la nostra regione più innovativa e competitiva. L'adozione del PRACC segna un impegno chiaro della Regione Marche per la tutela dell'ambiente e il benessere dei cittadini. Il nostro obiettivo è costruire un territorio più forte e sostenibile, capace di affrontare con successo le sfide climatiche del futuro.

Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento agli uffici regionali e alla III Commissione del Consiglio Regionale delle Marche per l'impegno e la competenza dimostrati nel lavoro svolto. Il loro contributo è stato fondamentale per la definizione e lo sviluppo del Piano regionale di adattamento al cambiamento climatico, garantendo un approccio concreto e mirato alle esigenze del territorio.

Altresì un ringraziamento particolare va anche all'assessore Stefano Aguzzi, il cui lavoro nelle deleghe di competenza è stato determinante per la promozione di interventi strategici legati alla tutela del territorio, alla gestione del rischio idrogeologico e alla salvaguardia delle risorse ambientali. Il suo impegno ha contribuito in modo significativo all'implementazione di soluzioni efficaci per rendere le Marche più resilienti e sostenibili di fronte alle sfide climatiche future.



