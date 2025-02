Festa dei 100 giorni, giovani riciclano 6 tonnellate di plastica

"In occasione della festa dei 100 giorni, che si terrà al Cocoricò di Riccione il 9 e 10 marzo, ricicleremo sei tonnellate di plastica, trasformandole in biocarburante, per non danneggiare l'ambiente e mandare un messaggio forte su un tema così importante". L'annuncio del pesarese Federico Rubino, amministratore di Jam Group e co-organizzatore dell'evento, sull'accordo con CSR25 Plastic Credit.

"L'evento coinvolgerà oltre 6 mila studenti provenienti da Marche, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, quindi è inevitabile che inquineremo tra spostamenti e plastica, per questo abbiamo voluto renderlo a impatto zero per l'ambiente - riferisce Rubino - abbiamo calcolato 1 kg di plastica per persona, quindi siamo stati anche larghi con le previsioni, seppur questo servizio per noi rappresenti un costo. Però - prosegue - pensiamo che il pianeta abbia già pagato troppo per noi, avevamo già testato questo strumento per un evento più piccolo, quindi ci è sembrato doveroso riproporlo in questa occasione, visto che avrà una risonanza molto più grossa tra i giovani". Tutto ciò avverrà "in un giorno per loro fondamentale, che segna il passaggio dal liceo all'età adulta questa iniziativa vuole anche essere l'ennesima prova che la movida può essere molto più che semplice divertimento e le serate in discoteca possono diventare un importante strumento di comunicazione e sensibilizzazione verso le nuove generazioni".



