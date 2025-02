Distacco controsoffitto, studenti tornano in aula a Fabriano

Dopo 13 giorni gli studenti della scuola secondaria di primo grado "Giovanni Paolo II" di Fabriano (Ancona) potranno tornare in aula, come previsto dall'ordinanza della sindaca, Daniela Ghergo. Gli alunni erano in Didattica a distanza (Dad) dal 30 gennaio a causa del distacco di una porzione del controsoffitto, causata dal forte vento dei giorni precedenti che ha consigliato alla chiusura del plesso scolastico.

Le operazioni di verifica e gli interventi di messa in sicurezza, affidati a ditte specializzate, hanno permesso di accertare che il primo piano dell'edificio non presenta problematiche strutturali e può essere reso nuovamente accessibile agli studenti e al personale scolastico. Restano invece interdetti gli spazi al piano terra, dove i lavori di ripristino sono ancora in corso. Per questo motivo, da domani tutti gli alunni rientreranno in sicurezza in presenza, con ingresso consentito esclusivamente da via Veneto e dal parcheggio posteriore di viale Zonghi, utilizzando percorsi sicuri che non interferiscono con l'area del cantiere.

L'unica classe che occupava un'aula al piano terra sarà temporaneamente trasferita al primo piano, per garantire la continuità didattica senza interruzioni. "La sinergia tra i tecnici comunali, le imprese incaricate e la dirigenza scolastica, - osserva la sindaca Ghergo - ha consentito di ottenere questo risultato in attesa di completare i lavori anche al piano terra e di garantire la piena fruibilità di tutta la struttura nei prossimi giorni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA