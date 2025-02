Comandante Carabinieri Marche visita Compagnia di Senigallia

Questa mattina, il comandante della Legione Carabinieri Marche, generale di brigata Nicola Conforti, ha visitato la Compagnia Carabinieri di Senigallia. Ricevuto dal capitano Felicia Basilicata, il generale Conforti si è intrattenuto a colloquio con una rappresentanza di militari della sede di via Marchetti e di comandanti delle Stazioni che dipendono dalla Compagnia.

L'incontro è stata occasione per analizzare nel dettaglio le principali problematiche avvertite dalle comunità locali e per ragionare sulle più efficaci strategie per rendere ancor più tangibile la presenza dell'Arma sul territorio, nelle sue funzioni primarie del contrasto alla criminalità e della prossimità al cittadino.

Nel suo breve intervento, il comandante ha inoltre delineato il ruolo che i Carabinieri - a partire da quelli delle 8 Stazioni dislocate nei 9 Comuni che ricadono nella giurisdizione della Compagnia - sono chiamati ad assumere nell'ambito delle proprie comunità, non solo quali professionisti della sicurezza ma anche e soprattutto quali principali interlocutori per i cittadini, dotati della capacità di ascoltare, assistere e sostenere chiunque nei momenti di difficoltà.

Ha infine espresso parole di apprezzamento nei confronti dei militari della Compagnia per i risultati ottenuti nel campo della prevenzione e della repressione dei reati e per l'impegno profuso a favore della collettività.

A margine della visita, il generale Conforti si è recato in visita al vescovo di Senigallia, monsignor Francesco Manenti, confermando il legame imprescindibile che intercorre da sempre tra l'Arma dei Carabinieri e le istituzioni religiose del territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA