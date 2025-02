Taglio del nastro per Area Marche al Villaggio del Festival

Inaugurata a Sanremo l'Area Marche al Villaggio del Festival di Villa Ormond. Al via il programma delle iniziative dedicate alla Regione nei cinque giorni di Festival col filo conduttore del Carnevale. A tagliare il nastro, oggi, dell'area Marche, il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli; presenti anche il presidente di Anci Marche e sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, Luigi Contisciani presidente del BiM Marche, oltre al presidente di Camera marche, Gino Sabatini.

"Il Festival di Sanremo è un brand conosciuto in tutto il mondo - ha detto il presidente della Regione - e ci fa piacere essere qua a promuovere le Marche, le nostre eccellenze e bellezze, portando la voglia di tornare a essere sempre più protagonisti nel mercato del turismo e valorizzando l'imprenditorialità dei nostri territori. C'è molto da raccontare e lo faranno al meglio i testimonial marchigiani che in questi giorni saranno qui a rappresentarci".

"Una vetrina prestigiosa - ha sottolineato il presidente di Anci Marche e sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti - non solo per la città di Ascoli, presente con una rappresentanza del Carnevale e con una delegazione di musici e sbandieratori della Quintana, ma per tutta la regione, terra di unicità e splendide tradizioni".

Per il programma delle iniziative, si parte oggi con la Quintana di Ascoli Piceno che sfila per le strade di Sanremo e un momento musicale: Leopardi in lirica e le arie gigliane. Si prosegue domani, 11 febbraio, con appuntamenti dedicati al Carnevale di Ascoli Piceno e di Acquasanta Terme; Genga con la magia delle Grotte di Frasassi attraverso i visori; Consorzio Marche Spettacolo che presenta il cartellone eventi 2025 nelle Marche; Ancona che presenta Popsophia e UlisseFest.

Il 12 febbraio, protagonisti il Carnevale di Castignano e di Offida; Fabriano e l'antica tradizione della carta. Il 13 febbraio, tra gli altri, spazio al Carnevale di Fano; incontro incoming con operatori nel settore food, wine e turismo. Il 14 febbraio, Servigliano: il Torneo Cavalleresco Castel Clementino; Fermo: la Cavalcata dell'Assunta; Sant'Elpidio a Mare: La Contesa del Secchio; Porto Sant'Elpidio: Cris e Pino del Festival Internazionale di Teatro dei Ragazzi; cerimonia di firma della convenzione di partenariato tra Camera Marche, Camera di Commercio Italiana di Nizza e il Comune di Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Infine, il 15 febbraio, Falconara Marittima e il fantastico mondo del Falcomics; Pieve Torina: le terre del tartufo, degustazione guidata. "A Sanremo portiamo un assaggio dell'universo marchigiano che è fatto di tradizioni culturali, enogastronomiche, paesaggistiche unite in una offerta promozionale a 360 gradi", ha concluso il presidente di Camera Marche Gino Sabatini.



