Sorpresi alla guida con patenti revocate, denunce nel Fermano

Nell'ambito delle attività di prevenzione orientate alla sicurezza stradale, i Carabinieri del Comando provinciale di Fermo hanno intensificato i controlli nel weekend appena trascorso, denunciando un totale di nove persone per violazioni al codice della strada.

I controlli sono stati effettuati ad ampio raggio, da Fermo a Porto Sant'Elpidio passando per Monte Urano e Torre San Pietrangeli. Delle nove persone denunciate, sei avevano la patente revocata mentre una settima non l'aveva mai conseguita.

Nei guai anche un ragazzo che, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente con la bicicletta, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per verificare l'assunzione di alcool e/o stupefacenti, per lui quindi è scattata la denuncia.



