Seduta del Consiglio regionale dedicata al Giorno del Ricordo

Una seduta del Consiglio regionale, domani 11 febbraio, per celebrare il Giorno del Ricordo in memoria della tragedia delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano, dalmata. Ci saranno momenti di riflessione in Aula intervallati da intermezzi musicali con il maestro Marco Santini e l'esposizione degli elaborati delle scuole per il concorso ministeriale "10 febbraio". Seguirà una seconda parte del Consiglio regionale in seduta ordinaria.

In scaletta, per la prima parte della seduta dedicata al Giorno del Ricordo, diversi interventi e intermezzi musicali, ai quali farà seguito, come momento conclusivo, l'esposizione degli elaborati realizzati dagli studenti per il concorso "10 febbraio" "Un mondo, un passato. Storie dai luoghi di origine degli esuli giuliano-fiumano-dalmati". Dopo l'intervento iniziale del presidente dell'Assemblea legislativa Dino Latini, prenderà la parola Rita Forlini per l'Ufficio scolastico regionale. A seguire gli interventi di Franco Rismondo, presidente dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Comitato provinciale di Ancona, di Orazio Zanetti Monterubbianesi, presidente dell'Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia Marche sud, e di Emanuele Piloni, coordinatore regionale per le Marche dell'Unione degli istriani. Poi l'esposizione degli elaborati delle scuole partecipanti al concorso "10 febbraio - Nel marmo e nel bronzo. Itinerari storici in luoghi e spazi urbani delle città italiane alla ricerca della memoria delle terre della Frontiera Adriatica". Le conclusioni saranno affidate al presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Dopo la seduta aperta, l'Aula proseguirà i suoi lavori in seduta ordinaria a partire dall'eventuale esame di atti di indirizzo inerenti l'argomento trattato nella seduta tematica.

All'ordine del giorno anche interrogazioni e interpellanze sulla candidatura di alcuni Teatri storici a patrimonio Unesco, due atti amministrativi e proposte di legge iscritte ai sensi del Regolamento interno. In coda numerose proposte di mozione su tematiche di attualità. Diretta streaming dei lavori d'Aula sulla pagina istituzionale del Consiglio regionale delle Marche.





