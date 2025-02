Seconda edizione di UlisseFest ad Ancona dal 4 al 6 luglio

Per il secondo anno Ancona si prepara ad accogliere UlisseFest - La festa del viaggio di Lonely Planet, in programma dal 4 al 6 luglio 2025. Tre giorni di incontri, spettacoli, concerti e racconti di viaggio che trasformeranno la città in un crocevia di idee, esperienze e racconti.

Il tema di questa edizione, 'Ancora mi stupisco', vuole celebrare la meraviglia della scoperta, l'importanza di guardare il mondo con curiosità, la capacità di provare ancora ammirazione e sorpresa per la bellezza che ci circonda, nonostante tutto.

Viaggiatori, scrittori, giornalisti, fotografi e artisti si confronteranno su cosa significa esplorare, raccontare e vivere il viaggio oggi, tra avventura, cultura e consapevolezza.

Organizzato dalla casa editrice Edt, partner di Lonely Planet in Italia, UlisseFest porterà il pubblico tra le strade, le piazze e gli spazi più suggestivi di Ancona con un programma ricco di talk, reading, film, spettacoli e dj set.

Lo scorso anno alla manifestazione, in splendide location tra cui l'arena al porto, piazza del Plebiscito e il Teatro delle Muse, avevano partecipato nel capoluogo marchigiano 100 ospiti in 50 appuntamenti spalmati in quattro giorni (tre anteprime) dedicati al racconto del mondo sul tema 'Esplorando l'ignoto': tre le esibizioni i concerti di Vasco Brondi, Malika Ayane e il dj set di Skin.



