Regione-Comuni, attivare tavolo Anas-impresa per cantiere Ss16

Per la vicenda della variante alla Statale16, con l'interruzione del cantiere per i lavori di raddoppio, tra Falconara Marittima e Ancona, si è svolta nella serata odierna a Palazzo Raffaello una riunione tra la Regione e i Comuni di Ancona e Falconara Marittima.

"Le Istituzioni sono concordi rispetto all'assoluta priorità della riattivazione del cantiere sulla variante della Ss16 e nel chiedere l'attivazione di un tavolo tecnico urgente tra Anas e l'impresa al fine di trovare una soluzione immediata per quella che è una infrastruttura strategica per Ancona e per tutte le Marche e che rappresenta l'asse portante del collegamento tra il Porto e la viabilità principale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA